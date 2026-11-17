La Asociación de Feriantes de San Juan Bautista, Misiones, integrada por 25 miembros, recibió dos incubadoras con capacidad para 120 huevos cada una, dos toldos y otros implementos para fortalecer sus actividades productivas y ampliar la comercialización en otros distritos del departamento.

La presidenta de la organización, Daniela Caballero, destacó que los equipos permitirán mejorar el trabajo de los asociados. Actualmente utilizan un camión entregado el año pasado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco del Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios (PIMA), para trasladar a los integrantes de la asociación y sus productos hasta la plaza local, donde realizan las ferias.

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“El año pasado nos entregaron un camión que estamos utilizando para trasladar a los miembros de la asociación y traer sus productos para la feria. También hacemos fletes, lo que representa un pequeño ingreso para la organización”, manifestó.

Caballero también explicó que los toldos recibidos facilitarán la participación en ferias de otros municipios, como San Miguel y Villa Florida. Asimismo, señaló que las dos incubadoras, con capacidad para 120 huevos cada una, permitirán fortalecer la producción avícola de los asociados. Los equipos contarán con un generador eléctrico para garantizar la continuidad del proceso de incubación ante eventuales cortes de energía.

Por su parte, Crispín Cardoso, gerente departamental del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) del MAG, señaló que el programa contempla la entrega de maquinarias, insumos e implementos para apoyar a pequeños productores.

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Indicó que la iniciativa es financiada por el Banco Mundial y canalizada a través del MAG. En Misiones ya fueron entregados dos tractores a productores que utilizan las maquinarias para preparar sus terrenos y desarrollar cultivos de maíz, poroto y mandioca.