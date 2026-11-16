San Miguel: reparan provisoriamente el camino a Arazapé ante la falta de respuesta del MOPC

El presidente de la Junta Municipal de San Miguel, José Corvalán (ANR-HC), acompañado de otros concejales, inició una reparación provisoria del camino que conecta la ciudad con la compañía Arazapé, cuyo estado de deterioro representa un riesgo para los conductores y demás usuarios de la vía.

El tramo presenta numerosos baches a lo largo de su recorrido, algunos de gran dimensión, que prácticamente atraviesan de un extremo a otro la calzada. La situación generó reiterados reclamos de los pobladores, quienes solicitaron una intervención urgente para evitar accidentes y daños a los vehículos.

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En su momento, Paul Galeano, poblador de Arazapé, había manifestado que los vecinos realizaron varios reclamos ante las autoridades debido al abandono de este camino.

Según explicó, uno de los factores que estaría acelerando el deterioro es el tránsito constante de camiones de gran porte que transportan cargas pesadas y circulan sin controles por el tramo.

“El deterioro de nuestra ruta corresponde principalmente a la falta de control sobre el tránsito de camiones de gran porte que circulan con sobrepeso. Específicamente, vehículos pertenecientes a una empresa dedicada a la producción de arroz transitan constantemente por este camino, acelerando significativamente su deterioro”, señaló Galeano.

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El poblador también indicó que esta situación afecta directamente a quienes utilizan diariamente el camino, tanto por los riesgos para la seguridad vial como por los daños ocasionados a los vehículos livianos.

Ante esta problemática, el presidente de la Junta Municipal y otros concejales decidieron colaborar económicamente para adquirir los materiales necesarios y ejecutar una reparación provisoria, mientras esperan que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) intervenga de manera definitiva.

“Estamos iniciando una reparación provisoria, digamos así. La idea es darle un poco de seguridad vial a la gente en estos días de fiesta de fin de año, porque tendremos muchas visitas. Entonces, tratar de mejorar un poco eso, dentro de nuestras posibilidades”, manifestó Corvalán.

Intendencia también gestiona reparación de caminos vecinales

Por su parte, el intendente de San Miguel, Sergio Ramírez (ANR-HC), acompañó los trabajos y señaló que, pese a las limitaciones económicas de la Municipalidad, buscan dar respuestas a las necesidades de la población.

“Yo creo que estamos empezando con el pie derecho, sin recursos económicos municipales, pero con todas las ganas que tenemos de trabajar y estar al lado del pueblo”, expresó.

El jefe comunal manifestó su respaldo a la iniciativa impulsada por el presidente de la Junta Municipal, José Corvalán, y los demás concejales, con el objetivo de encontrar una solución parcial al deterioro del camino que une San Miguel con Arazapé.

Ramírez reconoció que la reparación definitiva corresponde al MOPC y recordó que ya había realizado gestiones ante la entonces ministra Claudia Centurión para solicitar la intervención de este tramo, pero no obtuvo una respuesta favorable, según señaló.

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Indicó que insistirá ante el nuevo titular de la cartera estatal, Juan Carlos Baruja, para conseguir la reparación de la vía.

Asimismo, explicó que los trabajos actuales consisten principalmente en cubrir con hormigón los baches de mayor dimensión y peligrosidad. También anunció gestiones para mejorar otros caminos vecinales del distrito.

En ese sentido, señaló que mantuvo comunicación con el representante regional del MOPC en Misiones y recibió una respuesta favorable para coordinar trabajos en los caminos de las compañías Santa Librada, San Pedro, Ysypo, Ysypo Potrero y San Mauricio.

La intención de las autoridades municipales es mejorar las condiciones de estos caminos antes de las fiestas de Navidad, periodo en el que esperan recibir a numerosos visitantes.

Municipalidad heredó deudas

Por otra parte, el intendente Ramírez se refirió a la situación financiera encontrada al asumir la administración municipal y señaló que recibió deudas pendientes y maquinarias que requieren reparaciones.

En cuanto a los compromisos económicos heredados, estimó que las obligaciones pendientes rondan los G. 300 millones. No obstante, consideró que el monto es menor en comparación con las deudas que, según mencionó, enfrentan otras municipalidades del departamento de Misiones.

“Yo lo califico, comparando con otros municipios, como muy bueno, porque si vamos a mencionar lo que es el municipio de San Ignacio, Ayolas, que escuchamos que es más de 7.000 millones, el municipio de San Miguel quedó con deuda de aproximadamente 300 millones, también con algunas máquinas las cuales deben ser reparadas”, concluyó.