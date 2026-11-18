Desde el SNPP dieron a conocer que este noviembre habilitaron los cursos para capacitarse a distancia en tecnología, administración, idiomas, seguridad industrial, diseño y mucho más.
Aclararon que los cupos son limitados, pero que los cursos pueden elegirse según mejor se adapten a los objetivos de los interesados.
Agregan que si los cupos figuran llenos en el Sistema Identidad, se puede contactar al WhatsApp 0981 203 600 para consultar la disponibilidad.
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Los cursos disponibles en el SNPP
Los cursos disponibles son los siguientes:
- Curso de Adobe Illustrator: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 23 de noviembre y finaliza el 21 de diciembre.
- Seguridad industrial y salud ocupacional: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.
- Bioseguridad en ambientes laborales: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.
- Seguridad industrial y salud ocupacional: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 23 de noviembre y finaliza el 21 de diciembre.
- Introducción al coaching: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 23 de noviembre y finaliza el 21 de diciembre.
- Finanzas personales: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 23 de noviembre y finaliza el 21 de diciembre.
- Soft skills - habilidades blandas en el ámbito laboral: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 23 de noviembre y finaliza el 21 de diciembre.
- Italiano intermedio: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.
- Portugués básico: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.
- Guaraní avanzado: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.
- Redes I, introducción a las redes de computadoras: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.
- Planilla electrónica, excel intermedio: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.
- Autocad 2D: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.
- Ofimática google: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.
- Programación con Python: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.
- Cloud computing: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.
- Power Bi básico, introducción a la inteligencia de negocios: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.