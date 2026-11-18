Desde el SNPP dieron a conocer que este noviembre habilitaron los cursos para capacitarse a distancia en tecnología, administración, idiomas, seguridad industrial, diseño y mucho más.

Aclararon que los cupos son limitados, pero que los cursos pueden elegirse según mejor se adapten a los objetivos de los interesados.

Agregan que si los cupos figuran llenos en el Sistema Identidad, se puede contactar al WhatsApp 0981 203 600 para consultar la disponibilidad.

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Los cursos disponibles en el SNPP

Los cursos disponibles son los siguientes:

Curso de Adobe Illustrator: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 23 de noviembre y finaliza el 21 de diciembre.

Seguridad industrial y salud ocupacional : Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.

Bioseguridad en ambientes laborales : Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.

Seguridad industrial y salud ocupacional: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 23 de noviembre y finaliza el 21 de diciembre.

Introducción al coaching : Carga horaria de 80 horas. Inicia el 23 de noviembre y finaliza el 21 de diciembre.

Finanzas personales : Carga horaria de 80 horas. Inicia el 23 de noviembre y finaliza el 21 de diciembre.

Soft skills - habilidades blandas en el ámbito laboral: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 23 de noviembre y finaliza el 21 de diciembre.

Italiano intermedio : Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.

Portugués básico : Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.

Guaraní avanzado: Carga horaria de 80 horas. Inicia el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre.