Las políticas más representativas de la administración incrementaron los gastos diarios de la población. Los aranceles generales elevaron los precios de los bienes de consumo en aproximadamente 2%, según la Reserva Federal de Nueva York, lo que representa un costo anual de US$ 1.100 por hogar de acuerdo con el Budget Lab de la Universidad de Yale. Asimismo, la guerra en Irán disparó los precios del petróleo, lo que añade otros US$ 1.000 en costos energéticos a las familias.

En el ámbito fiscal, la ley emblemática One Big Beautiful Bill Act ofreció un alivio promedio de US$ 340 en devoluciones impositivas y creó las “cuentas Trump” con un aporte de US$ 1.000 para recién nacidos elegibles. No obstante, sus mayores beneficios tributarios se orientaron hacia las rentas más altas, al tiempo que redujo la ayuda alimentaria para más de 5 millones de personas y restringió el acceso a Medicaid.

Al evaluar el efecto neto de las tarifas, combustibles y cambios impositivos en 2026, los datos reflejan una marcada brecha distributiva. El 10% más pobre de los hogares (con ingresos promedio tras impuestos y transferencias de US$ 37.000) pierde casi el 3% de sus ingresos. En contraste, el 10% más rico (con ingresos promedio de US$ 500.000) gana cerca del 3%. Por su parte, las familias de ingresos medios (con promedio de US$ 100.000) sufren pérdidas superiores a los US$ 400 anuales.

En cuanto al empleo privado, la creación de puestos de trabajo desde enero de 2025 se concentró casi en su totalidad en salud y asistencia social (para atender el envejecimiento poblacional) y en unos 180.000 trabajos ligados a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial. En el resto de la economía privada, el empleo permaneció estancado.

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La desaceleración del aumento salarial del 4% al 3% situó los pagos por hora 0,7% por debajo de la inflación en términos reales. Además, la participación del trabajo en la producción no agrícola cayó a su nivel más bajo desde que se iniciaron los registros en 1947 y, en la manufactura, pese al alza en la producción, se perdieron 20.000 puestos de trabajo desde enero de 2025.

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En los mercados financieros, el auge bursátil de la inteligencia artificial elevó la riqueza en acciones y fondos mutuos en US$ 17 billones entre finales de 2024 y mediados de 2026. Sin embargo, cerca del 90% de este incremento fue a parar al 10% más rico de los hogares frente a un 0,6% captado por la mitad más pobre de la población, según datos de la Reserva Federal.

Por su parte, Paraguay encontró oportunidades comerciales a partir de la política arancelaria de Donald Trump, particularmente en el sector cárnico. Los mayores gravámenes impuestos a competidores como Brasil favorecieron la competitividad relativa de la carne paraguaya en el mercado estadounidense.

Asimismo, la decisión de Washington de habilitar temporalmente la importación de hasta 300.000 toneladas adicionales de carne bovina magra libres de aranceles abrió nuevas oportunidades para los exportadores paraguayos, aunque persisten limitaciones vinculadas a los cupos de acceso al mercado norteamericano.

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Finalmente, aunque la economía estadounidense mantiene un crecimiento positivo y los mercados financieros registran importantes ganancias, estos resultados no se traducen en mejoras generalizadas para la población. El encarecimiento del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y la concentración de la riqueza contrastan con las promesas de prosperidad para la clase trabajadora.

En el plano internacional, las medidas comerciales también generan efectos diferenciados, con oportunidades para países como Paraguay. Por tanto, el principal desafío de la política económica estadounidense es transformar el crecimiento en beneficios más amplios y sostenibles para los hogares, especialmente aquellos de menores ingresos.

* Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones.