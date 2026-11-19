Tras cuatro años de iniciarse las obras de construcción de siete locales para Unidades de Salud de la Familia (USF) en diferentes distritos del departamento de Paraguarí, cuatro siguen sin terminar.

De las ocho USF que fueron construidas en diferentes distritos, tres de ellas fueron puestas en funcionamiento: la de la compañía Costa Irala, en Quiindy; la de la compañía Simbrón, de San Roque González; y la de la compañía Arroyo Porã, de Sapucái.

Otras cuatro continúan inconclusas. Dos están en Ybycuí, en la compañía Caballero Punta y en la colonia César Barrientos; una en Ybytymí, en la compañía Héctor L. Vera; y otra en Acahay, en la compañía Potrero Arce. Mientras tanto, los pobladores esperan que los servicios entren en funcionamiento.

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Los trabajos forman parte del proyecto “Ñamyasãi: Salud y Familia” y debían culminar en apenas cinco meses. Sin embargo, desde su inicio, en 2022, transcurrieron cuatro años y las edificaciones siguen inconclusas.

Suspensiones y readjudicaciones desde la gestión de Marito hasta la de Alliana

El proyecto fue heredado del gobierno de Mario Abdo Benítez y continuó en la administración de Santiago Peña y ahora con Pedro Alliana, pero las obras quedaron atrapadas entre suspensiones, rescisión de contratos, readjudicaciones y paralizaciones, según los antecedentes.

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Las construcciones están a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y se están concretando con financiamiento del Banco Mundial, a través del préstamo BIRF Nº 8963-PY.

El contrato original, el Nº 13/2022, fue adjudicado por G. 7.339 millones a la empresa MES Ingeniería S.A., representada por Marcelo Eduardo Sánchez Quintana. La entrega estaba prevista para marzo de 2023, pero los trabajos nunca concluyeron.

Con el gobierno de Peña, el contrato fue rescindido y el Ministerio volvió a licitar las obras. En 2023, la adjudicación recayó en Díaz Martínez Construcciones, representada por Ricardo Díaz Martínez, por casi G. 8.000 millones.

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Obras sin fecha de habilitación

La empresa no cumplió con el plazo establecido para la culminación y entrega de las obras debido a que el Ministerio de Salud no le pagaba a la constructora.

Recién ahora comenzaron a desembolsarse los pagos atrasados y las obras se reactivaron nuevamente, explicó la directora de la Novena Región Sanitaria, doctora Auria Villalba.

La médica agregó que por el momento no se cuenta con una fecha de habilitación, pero espera que, por lo menos en enero de 2028, culminen las obras. En algunas aún faltan grifería, agua, instalación de transformadores y otros detalles.

Para los servicios, el Banco Mundial, parte responsable del proyecto, prevé el equipamiento total de las unidades, que contarán con atención médica, obstetricia y odontología. También habrá profesionales licenciados en enfermería, técnicos en enfermería y responsables de farmacia y admisión.

Finalmente, la directora dijo que “solo se aguarda que culmine la obra para ponerla al servicio de la ciudadanía”.