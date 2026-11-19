Del 1 al 5 de diciembre se celebrará la 30ª edición de la Expo Agrodinámica, en el Campo Demostrativo de la Cooperativa Colonias Unidas, ubicado sobre la ruta PY06 (km 44), en el distrito de Hohenau, Itapúa.

El evento cuenta con exposición dinámica y estática de tractores, cosechadoras, pulverizadoras y agricultura de precisión de más de 450 empresas expositoras, en un predio de 40 hectáreas. También habrá espacios de pruebas a campo de nuevas variedades de cultivos (soja, maíz, yerba mate, entre otros) y defensivos agrícolas.

Incluye el Salón Ganadero, charlas técnicas internacionales, seminarios de agronegocios y líneas de financiamiento directo. Suma espacios de esparcimiento y locales gastronómicos.

Es organizado por la Cooperativa Colonias Unidas, con el objetivo de impulsar el desarrollo agropecuario del sur del país, consolidándose como uno de los principales espacios de innovación, producción y crecimiento del sector agrícola.

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La Agrodinámica

Como una alternativa para concentrar los esfuerzos en un campo demostrativo y con la opción de llegar a un mayor número de agricultores y pecuaristas, nació la Agrodinámica Colonias Unidas.

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A fines de la década del 80 e inicios de la década del 90 se inició una revolución en las prácticas agronómicas y en los conocimientos técnicos debido a la difusión de los sistemas de cultivos conservacionistas y al incremento de las áreas de siembra.

Este evento busca brindar la oportunidad de que se encuentren distribuidores y productores en un espacio físico y temporal, con una gran concentración de información y tecnología actualizada en el campo demostrativo.

Abarca las áreas de genética, mejoramiento, control de malezas, fertilización y maquinarias para los rubros tradicionales y no tradicionales. Asimismo, es un objetivo del evento promocionar la aplicación de estas en las fincas.

Se trata de la fiesta en honor a la laboriosidad del campo, cuyo predio cuenta con más de 40 hectáreas, donde el público podrá acceder a insumos y tecnología avanzada en materia de cultivos y producción.