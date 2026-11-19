Las fiscalas Verónica Valdez y Silvia González encabezan el procedimiento en las oficinas de la Caja Central del Instituto de Previsión Social (IPS), en la tarde de este jueves. Según información preliminar, los intervinientes fueron hasta el despacho de la Presidencia y otros que tienen que ver con el Consejo de Administración.

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El objetivo sería recabar información referente a la colocación de bonos de la entidad a través de Ueno Bank. Se desconoce el monto que podría haber sido destinado a esta figura pero la previsional tenía depositados alrededor de 355 millones de dólares de fondos jubilatorios en la entidad resoluta.

Además, existiría otro monto que rondaría entre 155 y 160 millones de dólares que corresponderían a fondos de salud y otras inversiones.

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IPS, a disposición de la Fiscalía

A través de un comunicado, el IPS confirmó la realización del allanamiento a sus oficinas y se pone a disposición del Ministerio Público para colaborar en los procedimientos.

“El Presidente del IPS (Derlis León) manifestó su total disponibilidad, poniendo a disposición todas las oficinas y todos los documentos que sean requeridos. Acompañó a la comitiva judicial el director jurídico Abg. Enrique Galeano”, dice parte del texto publicado.

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EQUIPO FISCAL INVESTIGA BONOS COLOCADOS EN UENO



📌 Las fiscalas Verónica Valdez y Silvia González encabezan el procedimiento en la sede de la previsional.



Buscan documentación sobre las colocaciones realizadas en Ueno… pic.twitter.com/RyLuLs9yoj — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) November 19, 2026

Allanan sede social del ex-Visión Banco

Al mismo tiempo que se desarrolla este procedimiento en las oficinas del IPS, otro allanamiento tiene lugar en donde anteriormente funcionaba la sede social de Visión Banco, entidad que se fusionó con Ueno en el año 2024, ubicada en Lambaré.

El equipo fiscal que desarrolla este procedimiento estaría en busca de bienes y activos que pudieran estar vinculados a Ueno Bank y al Grupo Vázquez. Aparentemente en el sitio se encontrarían vehículos que estarían a nombre de los directivos hoy detenidos de la entidad financiera.