El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que preparan como una serie de “paquetes” de activos (bienes/préstamos del banco) y depósitos (ahorros) para trasladarlas a otras entidades bancarias o financieras como próximo paso de la resolución de UENO Bank.

En este sentido, afirmaron que la “prioridad es encontrar mecanismos que permitan resguardar los depósitos que quedan por honrar mediante su traspaso a otras entidades del sistema financiero”.

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Asimismo, señalaron que en esta primera etapa el BCP ha cumplido con lo siguiente: pago de anticipo a los depositantes, identificar activos y depósitos, verificar la operación de documentaciones, depósitos, créditos y otras obligaciones de Ueno Bank.

Esto pese a que existen aun muchos reclamos de varios usuarios reclaman por demoras en pagos incompletos, desbloqueo de CDA, fondos mutuos, cheques pendientes y falta de respuesta por correo o teléfono reportados en redes sociales de la misma entidad.

Traspaso de activos y depósitos a entidades bancarias o financieras

Según la entidad bancaria estatal, comunican que se encuentran analizando y corroborando cada uno de los activos y depósitos de UENO Bank que podrán ser transferidos a otros bancos y financieras.

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Continuando con la siguiente fase de la resolución, ya preparan los lotes de depósito y activos que serán ofrecidos a entidades bancarias y financieras que permitan resguardar lo que queda por honrar, afirmaron desde la entidad bancaria estatal.

Por último, adelantaron que el siguiente paso es la licitación competitiva de los lotes activos y depósitos para que los depositantes y deudores de Ueno Bank pasen a otros bancos.