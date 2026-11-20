El presidente de la República, Pedro Alliana, nombró a Daniel Alberto Ríos Festner como viceministro de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Decreto N.º 7248, fechado el 19 de noviembre de 2026. Ríos Festner, ingeniero electricista, reemplaza a Mauricio David Bejarano Martí, quien ocupaba el cargo.

El artículo 2.º del decreto dispone dar las gracias a Bejarano Martí por los servicios prestados como viceministro, pero el documento no detalla los motivos de su salida.

Ríos Festner es ingeniero electricista y magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y cursa el doctorado en la misma área. Su currículum afirma que acumula más de una década de experiencia en política y planificación energética.

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En la propia Politécnica es docente investigador del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) desde 2016 y coordina la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica desde 2018. Entre 2019 y 2026, según su curriculum vitae (CV) figura además como coordinador de ese grupo y profesor adjunto escalafonado.

También integró el equipo técnico de la Politécnica que elaboró la Política Energética de la República del Paraguay al 2050, aprobada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto N.º 2553/2024. El trabajo se hizo en el marco de una asistencia técnica para el Viceministerio de Minas y Energía —el mismo que ahora pasa a dirigir— y para Itaipú Binacional.

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Consultorías con Itaipú, ANDE y organismos internacionales

Desde 2025, según su CV, se desempeña como especialista en política energética y desarrollo del sector eléctrico en un proyecto de Itaipú Binacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), donde asesora a esa cartera en planificación del sector eléctrico, gobernanza sectorial, infraestructura e inversiones estratégicas.

También trabaja como consultor en eficiencia energética e inversiones verdes para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que desarrolla desde 2024. Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) hizo consultorías, entre ellas la hoja de ruta de movilidad eléctrica de Pilar (2024-2025).

Entre 2021 y 2023 coordinó, con el BID y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Plan Nacional de Acceso Universal a la Electricidad, y entre 2020 y 2021 estudios de planificación energética y balance energético para el Ministerio de Hacienda, con apoyo de la CAF y de la Sustainable Development Solutions Network.

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Programas en el exterior

Según el currículum, en 2026 participó de tres programas del Gobierno de Estados Unidos: el International Visitor Leadership Program del Departamento de Estado sobre energía y desarrollo económico, una misión comercial de la USTDA sobre energía nuclear civil avanzada y un taller regional del Departamento de Estado en Argentina sobre tecnologías energéticas emergentes.

Registra además publicaciones en revistas como Energy Policy (2024, sobre acceso a la electricidad en Paraguay) y Energy Economics (2019), y el premio a la Mejor Contribución Académica del seminario del sector eléctrico de CIGRE Paraguay (2024).