La crisis financiera causada por el colapso de Ueno Bank a principios de este mes sigue evidenciándose en la aparente falta de circulante y reducción en las ventas y el movimiento económico a nivel general en la economía paraguaya.

El impacto no deja de sentirse en zonas comerciales tradicionales de la capital como el ‘Mercadito’ - Mercado Municipal Nº 1 - del microcentro de Asunción, un destino habitualmente muy concurrido incluso en las primeras horas de la mañana, cuando convergen allí los trabajadores del centro capitalino para desayunar.

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“A esta hora solía estar lleno”, dijo hoy a ABC Color ‘Ña Mari’, una de las comerciantes del ‘Mercadito’ ante un recinto aún muy vacío alrededor de las 6:45.

De las transferencias al efectivo

La vendedora comentó que, en general, la mayoría de los clientes pagaban con tarjetas o transferencias por medio de Ueno Bank, un banco que utilizaban cientos de miles de personas en todo el país hasta su cierre por insolvencia el pasado 3 de noviembre.

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Muchos de esos clientes, que aún no han pasado a otro banco, ahora pagan con efectivo. Sin embargo, el efectivo escasea, lamentó.

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Varios comerciantes del ‘Mercadito’ indicaron que, ante la imposibilidad de bajar precios para intentar atraer más clientes, al menos están trabajando para mantener los precios actuales y no subirlos.