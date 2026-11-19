Las consecuencias humanas y laborales del derrumbe de Ueno Bank siguen golpeando a trabajadores que nada tuvieron que ver con las maniobras financieras de la cúpula empresarial. Un grupo de exfuncionarios provenientes de Visión Banco, absorbido previamente por Ueno Bank, entidad hoy en resolución, salió a denunciar que tienen bloqueado el pago de sus salarios y liquidaciones, y se congelaron los ahorros tanto de ellos como de sus propios familiares.

Representados por Javier Gómez y Rodolfo Castro, los exgerentes de mandos medios mantuvieron una reunión con mediación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, junto a los legisladores Rocío Vallejo, Raúl Benítez, Alexandra Zena y Pedro Gómez.

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A partir de ese encuentro se instaló una mesa de trabajo con autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y del Ministerio de Trabajo, de la cual surgió el compromiso oficial de que este viernes tendrán una novedad concreta sobre el destrabe de sus haberes.

El nudo legal en el BCP y el antecedente del caso Ara

Según explicó Rodolfo Castro, el conflicto radica en una interpretación rígida e injusta que está aplicando el Banco Central sobre el artículo 17 de la Ley 2334 de Garantía de Depósitos.

Dicha normativa excluye de ciertos beneficios y coberturas a los directivos y altos gerentes responsables de la conducción de una entidad quebrada, pero los técnicos de la banca matriz están tomando de forma literal la palabra “gerente” para castigar también a jefes de sucursales y mandos medios operativos que no tenían ningún poder de decisión sobre el rumbo del banco.

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Castro recordó que los trabajadores forman parte del pasivo laboral y están en la línea primaria de cobro con los propios activos de la entidad en liquidación. Asimismo, subrayó que ya existe una jurisprudencia clara del año 2015, durante el proceso de liquidación de la ex Financiera Ara, donde el propio BCP entendió que a los gerentes de mandos medios sí les correspondía cobrar íntegramente sus liquidaciones y disponer de sus fondos sin restricciones.

“Nos robaron el sueño de una jubilación”

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El grupo afectado incluye inicialmente a 26 exgerentes procedentes de Visión Banco, aunque advierten que la cantidad de trabajadores perjudicados bajo la misma figura administrativa es mucho mayor. Para quienes dedicaron entre 20 y 30 años de su vida a la carrera bancaria, por un lado, perdieron su fuente de sustento a pocos pasos de jubilarse y, por otro, ven cómo el Estado les bloquea sus propios ahorros y los de sus parientes.

“Somos tan víctimas como cualquier ahorrista, porque aparte de nuestra liquidación están bloqueados nuestros fondos y los de nuestros familiares, sin mencionar que nos quedamos sin trabajo y nos robaron el sueño de una jubilación. Es demasiado injusto todo esto”, lamentó Castro.