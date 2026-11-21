Luego de una caída del 70% en las ventas durante la semana pasada, los supermercados reportan una recuperación de su actividad comercial. El presidente de Capasu, Gustavo Lezcano, afirmó que las ventas volvieron a niveles normales, aunque algunos rubros aún no repuntan.

“La venta ha vuelto a números normales”, afirmó Lezcano, al referirse a la recuperación del sector tras la crisis con Ueno Bank.

Pese a la normalización general de las ventas, Lezcano indicó que algunos segmentos todavía presentan dificultades para recuperar sus niveles habituales de comercialización.

Entre los rubros que continúan rezagados se encuentran los vinculados al ocio, como las bebidas alcohólicas, que aún no registran una recuperación completa.

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Anuncian promociones en supermercados adheridos a Capasu

En cuanto a las variaciones de precios, Lezcano señaló que se observa cierta estabilidad, sin destacar mayores fluctuaciones en los productos comercializados en supermercados.

En el marco de las acciones para incentivar el consumo, el presidente de Capasu recordó que del 18 al 31 de diciembre se realizarán ofertas en supermercados adheridos a la cámara.

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La iniciativa busca promover las compras y ofrecer alternativas a los consumidores durante la temporada de fin de año.