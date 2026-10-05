Capasu pide a nuevos intendentes una “gestión eficiente” para atraer inversiones

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) instó a los intendentes electos en las elecciones municipales a impulsar una gestión eficiente y generar condiciones que favorezcan la inversión privada, la formalización de la economía y la creación de puestos de trabajo.

El pronunciamiento del gremio se conoció luego de los comicios municipales del domingo 4 de octubre, en los que el Partido Colorado mantuvo un amplio peso territorial, mientras que la oposición logró quedarse con la Intendencia de Asunción.

De acuerdo con los resultados preliminares, Soledad Núñez obtuvo 47,78% de los votos frente al 45,98% de Camilo Pérez.

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Capasu reclama menos burocracia y reglas claras

El gremio sostuvo que el crecimiento económico del Paraguay también se construye desde los municipios y remarcó que “los intendentes son protagonistas fundamentales de la microeconomía de sus ciudades”.

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En ese sentido, pidió a las nuevas autoridades comunales una gestión que facilite el funcionamiento y la expansión de las empresas, especialmente mediante la reducción de la burocracia y la agilización de los trámites.

Para el sector supermercadista, las municipalidades deben ofrecer reglas claras y controles que contribuyan a mejorar los procesos, sin convertirse en obstáculos para las empresas que operan dentro de la formalidad.

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“Una gestión municipal eficiente debe crear las condiciones para que las empresas quieran invertir, crecer y generar empleo: menos burocracia, reglas claras, trámites ágiles y controles que busquen corregir y mejorar, y no convertirse en mecanismos de presión, extorsión o en un ‘impuesto invisible’ para quienes trabajan dentro de la formalidad”, refiere el comunicado.

Inversión privada y gestión municipal

La cámara empresarial sostuvo que la inversión privada está directamente vinculada con las condiciones que ofrecen las ciudades. “Una ciudad atractiva para vivir también debe ser atractiva para invertir”, afirmó el gremio en su comunicado.

Capasu también señaló que el Gobierno Central puede impulsar grandes políticas económicas, pero que sus efectos terminan materializándose en cada municipio.

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“De una buena gestión municipal depende, en gran medida, que una ciudad atraiga inversiones, genere empleo, fortalezca su economía y mejore la calidad de vida de su gente”, sostuvo la cámara.

En la parte final de su comunicado, la Cámara Paraguaya de Supermercados manifestó su disposición a trabajar con las autoridades electas para avanzar en una agenda orientada a mejorar el funcionamiento de los municipios.