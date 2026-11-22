La caída de Ueno bank deja muchas lecciones aprendidas y lastimosamente con el dolor de mucha gente que perdió su dinero, su trabajo y sobre todo la confianza en sus autoridades.

Para el economista y ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira, el caso ueno fue un asalto al banco, y el jefe de esa gavilla era el presidente de la Republica Santiago Peña, que aliado con el Banco Central, ordenada que los recursos del Gobierno se depositen en ese banco, que luego iba a ser robado. “Con todo lo que pasó ¿cómo es que podemos seguir creyendo en los datos que ellos mismos están facilitando? cuestionó Ferreira durante el programa Enfoque Económico de Abc Cardinal.

Agregó que, si el presidente robó un banco, como no lo haría también con otras cuestiones muy sensibles como son los programas sociales, (hambre cero, adulto mayor). Los mismos datos de las encuestas, “ahora todo genera desconfianza”, apuntó.

¿Qué hacer para restaurar la confianza?

Para el ex ministro de Hacienda, el camino para restaurar esa confianza es seguir el proceso no parar y que nadie quede impune. Dijo que además de los ya imputados y detenidos, se tendría que investigar e imputar a unas 200 personas que tuvieron cierto grado de responsabilidad en permitir este robo. El problema no fue solo del Banco Central, aquí fallaron varias cosas, resaltó Ferreira.

Cuestionó a los directores de Instituto de Previsión Social (IPS), Cajubi, Caja Fiscal y de otros fondos previsionales que autorizaron, sin considerar cuestiones básicas. Titulares de entes públicos, empresas públicas y de las binacionales que autorizaron estos depósitos no considerando el enorme riesgo que representaba depositar todos los recursos públicos en una entidad con poca trayectoria bancaria.

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A este grupo a investigar, Ferreira también agregó a las calificadoras de riesgos y auditores que firmaron y avalaron sus balances, que dieron una calificación alta. Hay que pedir explicación a estas calificadoras en el rol que desempeñan. “No puede ser que un banco con una calificación alta de AA, de la noche a la mañana entre en un proceso de resolución y cierre. ”Algo se hizo mal, no funcionaron los controles ni las alertas “, afirmó.

Me parece importante profundizar la investigación, eso será un punto importante en el proceso de restaurar la confianza” dijo Manuel Ferreira.

Con respecto a los programas sociales, también persiste un sesgo de desconfianza en el manejo “Para Peña era el programa más importante de la historia, si robó en un banco, porque no va a robar en un programa social. Seguramente alguna parte se metía en su bolsillo”, expresó.

El programa hambre cero representa 1% del PIB y 1% del PIB en adulto mayor. “Se tiene que empezar a controlar, y es donde Alliana tiene que intervenir”, reiteró

¿Creen en los datos del gobierno?

Otra de las cuestiones que el gobierno debe trabajar en el validar sus datos y estadísticas, para que se vuelva a creer en ellos. “Hoy no sabemos si esos datos del BCP o del MEF son del todo cierto.

Como ejemplo cito el incumplimiento de la regla del déficit fiscal que nuevamente no se cumplirá este año, debido a las cuantiosas deudas que no estaban registradas. “Fernández dibujó el déficit, dijo que íbamos a cerrar en 1,5% para cumplir con el FMI, pero la realidad fue otra”, afirmó.

También recordó los resultados del censo 2022, cuando todos creíamos que superábamos los 7 millones de habitantes, apenas llegábamos a 6,1 millones, lo que estadísticamente elevó el PIB percápita, entre otras ratios.

Y con respecto a los datos de la inflación que ya nadie les cree que la variación del IPC es del 1,7% interanual.

Ante este escenario de desconfianza en los datos, Manuel Ferreira sugirió al Gobierno de Alliana a solicitar apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de avalar y perfeccionar esos datos.

Seguir el proceso por mantener el grado de inversión

En medio de este complejo escenario, el economista sugiere no perder el rumbo de las cosas, dejar seguir el proceso y pelear por mantener el grado de inversión.

En su opinión, la crisis Ueno va a tener impacto en la calificación, pero insistió en pelear por mantener este rango. Esto es importante para el país, dependen muchos financiamientos, inversiones. “Tenemos que ir a discutir con las calificadoras de riesgos y pelear esta posición” reiteró.

Lamentó que con la caída de Peña y toda la plana del BCP se ha perdido gente muy idónea en este tipo de conversaciones con las calificadoras. “Ese era un activo valioso que tenía Paraguay, lo mejor que hizo Peña fue vender una imagen diferente del país, pero todo su activo hoy está en Tacumbú University ”, expresó.