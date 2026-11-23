En este contexto, surge la propuesta de solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI) una revisión independiente de las principales estadísticas económicas de Paraguay. La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia institucional y recuperar la confianza de inversionistas, depositantes y participantes del mercado financiero.

La revisión podría comprender los indicadores publicados por el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), especialmente en materia de inflación, cuentas fiscales, estadísticas monetarias y financieras, así como sus metodologías y mecanismos de verificación.

La discusión adquiere particular relevancia después de que el BCP dispusiera, el 2 de noviembre de 2026, el procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión respondió a una insuficiencia del índice regulatorio de solvencia, que descendió por debajo del 50% del mínimo requerido después de ajustes efectuados a sus estados financieros.

El acontecimiento introdujo interrogantes sobre la calidad de la información financiera publicada anteriormente y la capacidad de los mecanismos de supervisión para identificar oportunamente los problemas patrimoniales.

Sin embargo, las deficiencias identificadas en una entidad bancaria no demuestran necesariamente que las estadísticas macroeconómicas nacionales sean incorrectas. Por tanto, una evaluación externa permitiría contribuir al fortalecimiento institucional y establecer mayores garantías sobre la calidad de la información.

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El FMI dispone de instrumentos técnicos para examinar la calidad de las estadísticas económicas, incluidos los informes sobre observancia de normas y códigos estadísticos, conocidos como ROSC, y el Marco de Evaluación de la Calidad de los Datos (DQAF).

Estos mecanismos permiten revisar la integridad, precisión, oportunidad, consistencia y metodología de los indicadores económicos publicados por los países.

Paraguay cuenta con antecedentes de evaluaciones realizadas por el organismo. En 2014, el FMI publicó una actualización de su revisión estadística anterior, correspondiente a 2006, que identificó avances en las cuentas nacionales, estadísticas de precios y sector externo.

Asimismo, el organismo mantiene programas de asistencia técnica relacionados con estadísticas monetarias y financieras, supervisión bancaria, cuentas nacionales y fortalecimiento institucional.

En consecuencia, una eventual revisión adicional podría aprovechar estos mecanismos de cooperación, aunque su alcance debería establecerse mediante un acuerdo específico entre las autoridades paraguayas y el organismo internacional.

Uno de los aspectos que merecen especial atención corresponde a la consistencia de las estadísticas fiscales, particularmente el cálculo del déficit público y el reconocimiento de las obligaciones del Estado. La correcta contabilización de ingresos, gastos, compromisos pendientes y pasivos fiscales resulta fundamental para determinar la situación real de las finanzas públicas.

También adquiere importancia la transparencia en las estadísticas monetarias, cambiarias y de inflación, debido a que estos indicadores inciden directamente sobre las expectativas económicas y las decisiones de empresas, consumidores e inversionistas.

La confiabilidad estadística también tiene consecuencias sobre la reputación financiera internacional. Las agencias calificadoras de riesgo y los inversionistas utilizan información oficial para evaluar la capacidad de pago del Estado, las perspectivas de crecimiento y los riesgos institucionales. En este sentido, recuperar la confianza requiere mecanismos que garanticen que los datos públicos puedan ser utilizados como referencias confiables para el análisis económico.

La crisis tras el colapso de Ueno Bank evidencia que la transparencia financiera no constituye únicamente una exigencia regulatoria, sino un componente esencial para preservar la estabilidad económica.

Una evaluación independiente del FMI podría contribuir a fortalecer la credibilidad de las instituciones, perfeccionar los procedimientos estadísticos y recuperar la confianza de los agentes económicos.

El desafío no consiste solamente en superar las consecuencias de la resolución, sino también en asegurar que la información económica publicada por el Estado mantenga estándares adecuados de calidad, consistencia y transparencia.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.