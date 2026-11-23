La procesadora Bancard compartió un informe que refleja el comportamiento de los pagos electrónicos durante los primeros días posteriores al cierre de Ueno Bank, tras el proceso de resolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), que dejó al descubierto la situación crítica de la citada entidad.

De acuerdo con el informe de la procesadora, entre el 3 y el 20 de noviembre, el volumen de adquirencia procesado disminuyó 3,30%, mientras que la cantidad de operaciones cayó 7,41%, en comparación con los 18 días equivalentes de octubre.

Sin embargo, al comparar los resultados con noviembre del año pasado, los indicadores todavía muestran variaciones positivas: 1,92% en el volumen de adquirencia y 5,24% en la cantidad de transacciones.

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Compras en efectivo desplazaron al pago digital

En su momento, el viceministro de Comercio y Servicios, Alberto Sborovsky, había explicado que durante los primeros días de la contingencia se produjo un desplazamiento temporal de las compras, de las tarjetas hacia el efectivo.

No obstante, destacó que las acciones implementadas por el BCP permitieron recuperar rápidamente el flujo de pagos electrónicos y restablecer el ritmo habitual de las operaciones comerciales.

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Las ciudades más y menos afectadas

En cuanto al comportamiento de las operaciones por ciudad, la empresa destaca que Asunción registró una disminución del 3,4% en el volumen procesado frente a octubre.

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Entre las localidades con mayores retrocesos en comparación con el mismo periodo del mes anterior aparecen Pedro Juan Caballero, con una caída del 8,7%; San Lorenzo y Capiatá, ambas con 6,3%; Luque, con 3,6%, y Fernando de la Mora, con 3%.

Al analizar la evolución interanual, las variaciones negativas fueron incluso mayores en algunas de estas localidades, a excepción de Asunción, que registró un resultado positivo.

En contrapartida, ciudades del interior como Nueva Esperanza, San Juan Bautista y Ciudad del Este estuvieron entre las menos afectadas.

¿Qué rubros registraron mayores caídas?

Los datos corresponden a los pagos procesados a través de los medios electrónicos de Bancard y permiten observar el comportamiento de las operaciones en distintos rubros comerciales y ciudades del país.

En esa línea, al analizar los resultados por actividad económica, los supermercados y consumo masivo registraron una reducción del 6% en el volumen procesado frente a octubre. Este segmento representa el 24,6% del total considerado en el informe y también presentó una variación negativa del 8,5% frente a noviembre de 2025.

Las tiendas, por su parte, experimentaron una caída del 3,2% en la comparación mensual y del 5,2% en términos interanuales. Este rubro tiene una participación del 12,6% en el volumen analizado.

En el sector de salud y farmacias, que representa el 9,5% del total, el volumen procesado disminuyó un 3,8% frente a octubre.

Las estaciones de servicio fueron el único segmento entre los mencionados que mostró un comportamiento estable en la comparación mensual, con una variación positiva del 0,1%. En términos interanuales, el volumen procesado aumentó un 13%. Este rubro representa el 12,4% del total analizado.