Desde la procesadora reconocieron que los primeros días de noviembre se reportó una baja importante en el uso de los canales digitales, ya que muchos usuarios estaban con sus cuentas atrapadas sin poder disponer de sus recursos. Esto desde que el Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer el proceso de resolución de Ueno bank, el pasado 2 de noviembre, lo que dejó a casi 2 millones de usuarios con sus cuentas bloqueadas.
Bancard reportó que la actividad ya viene mostrando señales de normalización. Así del 3 al 16 de noviembre, frente al mismo tramo de octubre, el volumen de medios de pagos electrónicos cayó un 6% en comparación con el mes anterior en el mismo lapso de tiempo. No obstante, al comparar con el mismo periodo del año pasado, se registra un incremento del 1,2% .
También mencionaron que las transacciones crecen más que el volumen, y que esto es una tendencia que ya venía de antes. “Más pagos electrónicos, y de menor monto. Es una señal de que la gente usa cada vez más el pago electrónico en el día a día”, afirman.
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Caída de concentró en los primeros días
De acuerdo con lo indicado por los ejecutivos de Bancard, la caída se concentró en los primeros días y luego se fue recuperando progresivamente.
Por rubros, detallaron que el rubro de supermercados, el de mayor peso en los pagos electrónicos, arrancaron en negativo, pero que a partir del 16 de noviembre ya estaban en 3,1% para arriba, y las estaciones de servicio se mantuvieron estables (+0,4%), por poner algunos ejemplos por rubros de mayor demanda y uso de los pagos electrónicos.
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Aquellos comercios que recibían los pagos en el Pos Azul de Bancard con cuenta en UENO, con el cambio a otra entidad bancaria, también ya siguen operando con normalidad, según explicaron.