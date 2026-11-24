La situación adquiere relevancia en un contexto de expansión de los servicios financieros digitales en Paraguay, impulsada por el desarrollo de nuevas tecnologías, la incorporación de mecanismos de pago electrónico y el crecimiento de la cantidad de cuentas en las entidades financieras.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2026-2031, elaborada por el Banco Central del Paraguay (BCP), la proporción de adultos con cuentas en instituciones financieras o de dinero electrónico aumentó de 21,7% en 2011 a 60,9% en 2024.

Asimismo, el número de cuentas en instituciones financieras pasó de 2,3 millones en 2016 a 12,2 millones en 2025. Las cuentas básicas de ahorro superaron los 2,7 millones al cierre de ese año, mientras que el 97,3% de las cuentas de depósito correspondía a productos transaccionales. Estos indicadores evidencian una expansión de los servicios financieros, aunque el incremento en la cantidad de cuentas no representa necesariamente un aumento equivalente en el número de personas bancarizadas, debido a que un mismo usuario puede mantener productos en distintas entidades.

En este contexto, la resolución de Ueno Bank plantea el desafío de preservar los avances alcanzados en materia de inclusión financiera y evitar que las dificultades de una entidad afecten la confianza de los usuarios en el conjunto del sistema.

Uno de los posibles efectos de la crisis corresponde a una mayor preferencia por mantener recursos en efectivo. La incertidumbre sobre la disponibilidad de los depósitos puede modificar temporalmente los hábitos de pago y reducir la utilización de transferencias electrónicas entre determinados grupos de usuarios.

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La situación adquiere especial relevancia para los pequeños comerciantes y trabajadores independientes que utilizan medios digitales para sus operaciones cotidianas. El retorno al efectivo exige disponer de billetes y monedas para entregar cambio, incrementa los costos asociados al manejo de dinero y puede generar mayores riesgos de seguridad.

La crisis también tuvo consecuencias sobre las condiciones financieras de determinados agentes económicos. El 17 de noviembre de 2026, el BCP aprobó medidas transitorias destinadas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) afectadas por las restricciones de acceso a sus depósitos en Ueno Bank.

Las disposiciones permiten que las empresas que cumplan los requisitos establecidos puedan renovar, refinanciar o reestructurar sus obligaciones crediticias bajo condiciones especiales. La medida estará vigente hasta el 31 de marzo de 2027. Esta decisión constituye una evidencia de las dificultades de liquidez que enfrentaron determinadas empresas como consecuencia de la resolución bancaria. No obstante, todavía resulta necesario evaluar la magnitud de sus efectos sobre la actividad económica y el conjunto del sistema financiero.

La reducción de los desembolsos o el aumento de las tasas de interés constituyen mecanismos mediante los cuales los bancos pueden administrar sus necesidades de liquidez. Sin embargo, para establecer un encarecimiento generalizado del crédito será necesario examinar las estadísticas oficiales de tasas bancarias y su evolución durante los meses posteriores a la resolución.

La situación también evidencia la importancia de facilitar la apertura y utilización de cuentas en otras entidades financieras. Los procedimientos de identificación, autenticación y habilitación de transferencias deben mantener estándares adecuados de seguridad, pero también permitir una incorporación eficiente de usuarios.

En este contexto, el sistema bancario enfrenta el desafío de ampliar su capacidad tecnológica y mejorar la atención a clientes de menores ingresos, pequeños comerciantes y trabajadores independientes.

Las cuentas básicas y los mecanismos de pago electrónico constituyen herramientas relevantes para sostener la inclusión financiera. En marzo de 2026, el BCP elevó de G. 5 millones a G. 10 millones el límite por operación de las transferencias instantáneas del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap), como parte del fortalecimiento de la infraestructura de pagos. No obstante, la disponibilidad tecnológica debe acompañarse de confianza, educación financiera y procedimientos accesibles para los usuarios.

La incertidumbre financiera también introduce un elemento adicional para analizar el comportamiento del mercado cambiario. Una mayor preferencia por mantener activos líquidos o denominados en dólares puede modificar temporalmente la demanda de divisas y generar presiones sobre el tipo de cambio.

Este comportamiento puede adquirir mayor relevancia cuando hogares y empresas buscan reducir su exposición a determinados riesgos financieros, mediante cambios en la composición de sus ahorros y disponibilidades. Sin embargo, la cotización del dólar responde a diversos factores, entre ellos las condiciones internacionales, los flujos comerciales, las operaciones cambiarias del Banco Central y las expectativas de los participantes del mercado.

Por tanto, aunque el escenario generado tras la caída de Ueno Bank constituye un factor que debe considerarse en el análisis, todavía no existen elementos suficientes para determinar cuánto de las variaciones cambiarias corresponde específicamente a sus efectos.

La recuperación de la confianza constituye un elemento fundamental para normalizar las operaciones financieras y preservar los avances de la inclusión bancaria.

El desafío no consiste solamente en garantizar los pagos correspondientes a los depositantes, sino también en asegurar la continuidad de los servicios financieros y evitar que la incertidumbre genere un retroceso en la utilización de medios electrónicos de pago.

La experiencia plantea la necesidad de fortalecer la supervisión, mejorar la atención a los usuarios y promover mecanismos que permitan mantener el acceso al crédito y a los servicios bancarios.

En definitiva, la inclusión financiera requiere algo más que cuentas digitales y tecnología. Su sostenibilidad depende de la confianza de los usuarios, la seguridad de sus recursos y la capacidad de las instituciones para responder adecuadamente.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.