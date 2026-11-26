Paraguay y Argentina buscan profundizar su relación económica y comercial mediante una agenda de cooperación, además de mejoras en la conectividad fronteriza y la integración industrial. Estos temas fueron abordados durante un encuentro desarrollado este jueves en el país entre el presidente argentino, Javier Milei, y representantes de más de 100 gremios empresariales paraguayos.

El ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, explicó que uno de los puntos centrales fue la necesidad de mejorar las condiciones para el intercambio comercial entre ambos países.

Al respecto, señaló que actualmente existen nueve pasos fronterizos entre Paraguay y Argentina, pero solamente dos permiten operaciones de exportación e importación de mercaderías. Los demás están habilitados únicamente para la circulación de personas.

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Ampliar el comercio bilateral

El titular de industria consideró que esta situación representa una brecha, pero también una oportunidad para ampliar el comercio bilateral y mejorar la competitividad y eficiencia del transporte de productos entre ambos mercados.

Otro de los ejes abordados fue la complementariedad industrial, con el objetivo de aprovechar las capacidades productivas de ambos países y generar productos con mayor valor agregado para su comercialización en los mercados internacionales. En ese sentido, mencionó las oportunidades que ofrece el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

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“Las tres áreas de trabajo de aquí en adelante son minería, hidrocarburos e inteligencia artificial. En los dos primeros sectores, Argentina tiene una gran trayectoria y podemos trabajar en conjunto con ellos, vinculando a empresarios paraguayos y argentinos para desarrollar la capacidad minera y de hidrocarburos que estamos seguros de que tiene nuestro país y, con eso, abrir una nueva frontera de comercio”, expresó.

Nueva ley minera para 2027

En esa línea, sobre las oportunidades para desarrollar los sectores de minería e hidrocarburos, el ministro adelantó que el Gobierno prevé impulsar un proyecto de ley sobre ambas actividades.

La iniciativa sería presentada ante el Congreso Nacional en marzo de 2027 y, según Riquelme, buscará establecer un marco moderno para atraer inversiones y desarrollar el potencial de estos sectores en Paraguay.

El ministro también resaltó el compromiso del presidente Milei y de su equipo de continuar con la desregulación de los mercados y profundizar la conexión entre empresarios paraguayos y argentinos.

Gremios destacan experiencia económica argentina

Tras el encuentro, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, destacó la oportunidad de conocer la experiencia argentina en materia económica y fiscal.

Manifestó que Argentina enfrentó crisis mucho más profundas que las que tuvo que afrontar Paraguay y compartió cómo logró encaminar un elevado déficit fiscal hacia una situación operativa más manejable.

Dumot consideró que estas experiencias sirven como referencia para Paraguay, especialmente ante las preocupaciones que comienzan a surgir en torno a la situación fiscal del país. Señaló que permiten establecer comparaciones y proyectar una política fiscal seria y responsable.

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Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana (Amcham), Elías Saba, destacó el intercambio de experiencias y el interés compartido en el desarrollo energético, la minería y la integración de la infraestructura regional.

También mencionó la importancia de mejorar la eficiencia logística para fortalecer las exportaciones hacia mercados internacionales, entre ellos el estadounidense.

Finalmente, el ministro del MIC se refirió a la cumbre del Mercosur que se desarrollará el viernes 4 de diciembre en Uruguay. Sostuvo que nuestro país defenderá la postura de distribución equitativa de las cuotas con destino a Europa de los distintos productos paraguayos.