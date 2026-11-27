El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) habilitó, mediante una resolución las condiciones para la comercialización de biodiésel puro B100, un producto elaborado a partir de aceites vegetales o grasas animales, destinado al abastecimiento de embarcaciones.

Desde el ente estatal explicaron que la normativa establece las condiciones técnicas y operativas para su utilización en el sector, con miras a impulsar la producción nacional de biocombustibles y avanzar en la sustitución progresiva de combustibles importados.

En ese sentido, la resolución determina que la producción de biodiésel B100 estará a cargo de los productores promovidos habilitados por el MIC, quienes deberán cumplir con los parámetros de calidad establecidos en la Norma Paraguaya, correspondiente a los requisitos generales del biodiésel puro.

Asimismo, dispone que el abastecimiento a las embarcaciones deberá realizarse exclusivamente desde puestos habilitados por el MIC.

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¿Cuáles son los requisitos para abastecer a las embarcaciones?

Los puestos destinados al suministro de biodiésel B100 deberán estar ubicados en muelles o atracaderos y contar con las instalaciones necesarias para operar, entre ellas, tanques de almacenamiento y surtidores.

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Industria nacional apunta a ganar mercado

Desde el sector industrial destacaron las oportunidades que representa la incorporación del transporte fluvial como nuevo segmento de consumo para los biocombustibles producidos en el país.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), Raúl Valdez, mencionó que la iniciativa representa una oportunidad para transformar los productos de la tierra paraguaya en combustibles que muevan la economía nacional.

“Cada etapa de industrialización que desarrollamos en el país agrega valor a nuestra producción y abre oportunidades de inversión y trabajo. Abastecer al transporte fluvial con biodiésel nacional es un paso concreto hacia una mayor soberanía energética, aprovechar nuestra capacidad productiva para potenciar a las industrias nacionales y fortalecer el desarrollo del Paraguay”, detalló.

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Por su parte, el presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles (Biocap), Massimiliano Corsi, destacó la importancia de incorporar nuevos sectores de consumo a la industria nacional. Consideró que la resolución representa un avance estratégico para el sector, al abrir un nuevo mercado para el biodiésel paraguayo en el transporte fluvial.

“Nuestro país cuenta con capacidad industrial y materias primas para abastecer este sector, agregar valor a la producción nacional y reducir la dependencia de combustibles importados. El desafío ahora es transformar esta oportunidad en operaciones comerciales sostenidas”, precisó.

A su vez, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), Bernd Gunther, resaltó el potencial de la iniciativa, teniendo en cuenta que la flota paraguaya es un actor fundamental para el comercio regional.

“La posibilidad de incorporar combustibles renovables producidos en el país representa una innovación importante para el sector y un paso relevante en los procesos de modernización y sostenibilidad de nuestra actividad”, apuntó.