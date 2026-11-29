De acuerdo con los datos de la Dirección Nacional del Registro de Automotores de la Corte Suprema de Justicia, Paraguay pasó de contar con 1.695.769 vehículos registrados en 2015 a 3.134.037 en 2024, lo que representa un incremento del 84,8%. En términos absolutos, el parque automotor incorporó más de 1,4 millones de unidades adicionales en dicho periodo, con una tasa de crecimiento promedio anual cercana al 7,1%.

La evolución contrasta con el comportamiento demográfico del país. Entre 2015 y 2024, la población paraguaya pasó de aproximadamente 5,9 millones a 6,4 millones de habitantes, equivalente a un crecimiento del 7,8%. De esta manera, la expansión acumulada del parque automotor fue casi 11 veces superior a la registrada por la población, situación que evidencia un aumento significativo del nivel de motorización.

En efecto, la cantidad de vehículos registrados por cada mil habitantes pasó de 286,8 en 2015 a 491,8 en 2024, un incremento del 71,5%. Mientras que al inicio del periodo existía aproximadamente un vehículo registrado por cada 3,5 habitantes, en 2024 esta relación se aproximó a un vehículo por cada dos personas. No obstante, este indicador no implica necesariamente una distribución uniforme de la propiedad de los vehículos entre los hogares.

El análisis de la serie histórica permite identificar una expansión ininterrumpida del parque automotor. Entre 2015 y 2019, la cantidad de vehículos registrados aumentó un 42,4%, hasta alcanzar las 2.413.964 unidades. Incluso en 2020, año marcado por la pandemia, el registro experimentó un incremento del 5,2% respecto al año anterior.

Posteriormente, entre 2020 y 2024, el parque automotor acumuló una expansión del 23,4%. Tan solo en el último año analizado, la cantidad de vehículos registrados aumentó en 168.552 unidades, equivalente a una variación interanual del 5,7%, frente a un crecimiento poblacional del 0,7%.

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Desde una perspectiva económica, la expansión del parque automotor representa oportunidades para diversos segmentos de la actividad productiva y comercial. La mayor disponibilidad de vehículos puede favorecer el desarrollo de actividades vinculadas a la importación y comercialización de automotores, repuestos, servicios de mantenimiento, seguros y financiamiento. Asimismo, puede contribuir a mejorar las condiciones de movilidad y facilitar el acceso a oportunidades laborales y comerciales.

Sin embargo, este fenómeno también presenta importantes desafíos. Una mayor cantidad de vehículos puede ejercer presión sobre la infraestructura vial, incrementar la congestión urbana y elevar los costos asociados a los desplazamientos. Las pérdidas de tiempo, el mayor consumo de combustibles y el deterioro de las vías de circulación constituyen potenciales costos económicos que pueden afectar tanto a los hogares como a las empresas.

En este contexto, resulta fundamental que las políticas de inversión pública incorporen criterios de movilidad, eficiencia y planificación territorial. El fortalecimiento del transporte público, la ampliación de la infraestructura vial y la implementación de sistemas eficientes de circulación adquieren especial relevancia ante el sostenido crecimiento del nivel de motorización.

Finalmente, el aumento del parque automotor no debe interpretarse exclusivamente como una señal de progreso económico o de mejora del bienestar de la población. El verdadero desafío consiste en transformar la creciente capacidad de movilidad en mayores niveles de productividad y calidad de vida. La disponibilidad de más vehículos no garantiza una movilidad más eficiente si la infraestructura y los servicios de transporte no evolucionan al mismo ritmo. Por tanto, la planificación del sistema de movilidad debe constituir un componente estratégico del desarrollo económico del Paraguay.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones