Fue presentado anoche poemario “Travesía”

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de las escritoras Renée Ferrer y Raquel Chaves. La primera dijo: “Creo que esta es una oración colectiva por la salud de Gladys, y los pedidos en comunidad son escuchados por el Señor, porque nuestra presencia es sincera, porque apreciamos a Gladys y toda su obra”. Agregó también que la escritora dedica su vida enteramente a la poesía y la calificó como “el manantial de la poesía paraguaya, por la limpidez de su poesía”.