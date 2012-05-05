Las palabras alusivas estuvieron a cargo de las escritoras Renée Ferrer y Raquel Chaves. La primera dijo: “Creo que esta es una oración colectiva por la salud de Gladys, y los pedidos en comunidad son escuchados por el Señor, porque nuestra presencia es sincera, porque apreciamos a Gladys y toda su obra”. Agregó también que la escritora dedica su vida enteramente a la poesía y la calificó como “el manantial de la poesía paraguaya, por la limpidez de su poesía”.
04 de mayo de 2012 a la - 22:05
Fue presentado anoche poemario “Travesía”
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Anoche se realizó el lanzamiento del libro de poemas “Travesía”, de la escritora Gladys Carmagnola, bajo el sello editorial de Arandurã, en el local del diario ABC Color. La misma se encuentra internada en el cuarto piso del Instituto de Previsión Social, tras su ingreso al nosocomio el jueves 26 con un infarto severo.
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