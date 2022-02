Transas en la más alta esfera judicial

Los intereses económicos y sectarios de otro tipo siguen marcando la agenda en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El presidente de la máxima instancia judicial es electo entre sus pares cada año, lo que implica no solo la representación protocolar, sino el control de aspectos administrativos, presidiendo el Consejo de Administración Judicial, así como la presidencia del Consejo de Superintendencia del Poder Judicial, con atribuciones disciplinarias. En consecuencia, no se trata de un cargo menor, lo que explica el interés no solo de los mismos ministros, sino de quienes los llevaron a la CSJ.