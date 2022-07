Legisladores haraganes deben ser sancionados

Los diputados cobran una dieta mensual de 32 millones de guaraníes, gozan de numerosos privilegios y tienen unas largas vacaciones. Pese a todo, no es raro que las sesiones sean levantadas porque no asistió la mitad más uno de los diputados o porque algunos de ellos se retiraron durante las deliberaciones, provocando la falta de quorum, esto es, un sabotaje al quehacer institucional. Como no son sancionados los ausentes ni los desertores, a fin de mes cobran la misma suma que quienes cumplieron con sus obligaciones, una injusticia que también implica un cobro indebido en perjuicio del contribuyente.