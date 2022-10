Mayoría parlamentaria involucrada en intento de fraude a los paraguayos

Los políticos que están detrás de un intento de legalizar un impúdico saqueo de casi 1.000 millones de dólares a la República no se rinden. El senador Miguel Fulgencio Rodríguez, uno de los proyectistas, convocó para hoy a una “audiencia pública” –a la que previsiblemente asistirán en patota los interesados– para “discutir” la ley de “compensación histórica” a extrabajadores de empresas contratistas y subcontratistas de Itaipú, correctamente vetada por el Poder Ejecutivo. La misma otorga una descabellada indemnización a personas que nunca estuvieron en relación de dependencia con el Estado paraguayo, ni directamente con la entidad binacional, al margen de las leyes ordinarias, por vínculos laborales de entre 20 y 50 años atrás, por un monto que es más que todo lo que recibe anualmente el país por royalties y por cesión de energía. Al respecto ya se debatió todo lo que había que debatir, ya no hay nada más que discutir. Para llamarla por su nombre, esta ley no es otra cosa que un gigantesco intento de fraude contra el patrimonio del Paraguay y de los paraguayos.