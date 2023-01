Descabellada pretensión de sindicalistas de Copaco

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel) exige –sí: exige– que el Estado invierta 100 millones de dólares en la fallida Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) y que su presidente, el ingeniero Sante Vallese, dé a conocer, dentro del plazo de sesenta días, un plan para “salvar” a la fallida empresa. Si no lo hace, llamará a la huelga a los ¡cuatro mil empleados!, incluidos los de la filial Vox, que “está a punto de colapsar totalmente”, según el secretario general sindical, Alejandro Villamayor, quien también sostuvo que la propia Copaco ya tendría “fecha de vencimiento”, si no recibiera un fuerte apoyo financiero estatal. El dinero de todos no se debe usar para mantener en pie a un insaciable elefante blanco.