Consejo de Administración del IPS debe ser eliminado

Aportantes y jubilados del Instituto de Previsión Social se manifestaron para reclamar mayor control, derogación de la ley que permite obtener préstamos para pago a proveedores, y renuncia del presidente del ente, Vicente Bataglia, y de los miembros del Consejo de Administración. El titular de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS, Eduardo Aguayo, pidió representación dentro del Consejo y, entre otras cosas, prórroga de plazos de las deudas de jubilados con el Instituto. Si realmente preocupa el futuro de la previsional, que efectivamente está en juego, lo que se debe exigir no es ocupar cargos ni buscar exenciones, sino la separación institucional de los fondos de salud y de pensiones, un sistema independiente de supervisión, y no la renuncia de sus miembros, sino la directa eliminación del Consejo de Administración, que no sirve absolutamente para nada más que para repartir privilegios con el dinero de los asegurados.