Seguiremos firmes, siempre en defensa de las libertades y contra la corrupción

ABC Color comenzó sus publicaciones en un día como hoy, 8 de agosto de 1967, en plena época de una férrea dictadura que, mediante una simple resolución ministerial, lo clausuró el 22 de marzo de 1984, tras haber encarcelado el año antes a su fundador y director Aldo Zuccolillo. El mismo destino conocieron también sus periodistas Roberto Thompson, Miguel Ángel Curiel, Alcibiades González Delvalle, Héctor Rodríguez, Jesús Ruiz Nestosa y Edwin Brítez, entre otros. Tras su clausura, el diario reapareció un lustro más tarde, siempre “con fe en la patria”, como dice el lema insertado en su portada desde el primer día, para promover la libertad, la justicia y la honestidad en el manejo de la cosa pública, esto es, para combatir el autoritarismo, la arbitrariedad y la corrupción, entre otras calamidades que han venido azotando a nuestro país.

Pese al asesinato sufrido por su corresponsal Pablo Medina y a los ataques más “civilizados”, como los que implican varias querellas judiciales, la fe de este diario se mantiene incólume. En otras palabras, no le han amilanado, y su lucha por los mismos ideales continúa y continuará tan firme como lo ha venido haciendo desde el comienzo. Ese compromiso es mucho más fuerte que el temor que puedan generar las actuaciones de quienes, dentro y fuera del Estado, pretenden castigar la revelación de sus fechorías. ABC Color preserva su independencia política por convicción: no está al servicio de ningún partido o personaje de la vida pública o privada, sino de un país en el que imperen la Constitución y las leyes sancionadas por los representantes del pueblo e interpretadas por una judicatura libre del poder político o económico.

Esa independencia resulta fortalecida por el apoyo cotidiano de los lectores y de los anunciantes, cuya confianza se gana y se mantiene con la tarea abnegada de unos periodistas comprometidos solo con la verdad, investigada y difundida con el profesionalismo de rigor. Ejercemos con plenitud y responsabilidad la libertad de prensa conquistada en 1989: estamos dispuestos a enfrentar las amenazas judiciales y extrajudiciales provenientes de quienes tienen mucho que ocultar.

Los veinte periodistas asesinados en nuestro país entre 1991 y 2022 –en su gran mayoría radiales– dan cuenta del serio riesgo que se corre informando a la población sobre asuntos de interés general: si décadas atrás ABC Color fue prohibido burocráticamente por una dictadura, hoy la libertad de prensa es amenazada por el crimen organizado, introducido en las entidades públicas, lo que supone comprometerse con la suerte de un Paraguay acosado por la mafia con tentáculos en el sector estatal. Pese a quien pese, nuestro diario seguirá apoyando a la ciudadanía a limpiar al país de sus diversas lacras.

El buen funcionamiento del sistema democrático, que defendemos con todo vigor, depende en gran medida de que la ciudadanía esté bien informada; en tal sentido, ABC Color seguirá bregando por el libre acceso a la información pública. La ciudadanía –y no solo el periodismo– tiene derecho a saber cuanto ocurre en el ámbito estatal, aunque mucho disguste a quienes se oponen a la transparencia para ocultar sus corruptelas. El ejercicio pleno de la libertad de prensa es un derecho al que nuestro diario no va a renunciar, porque así estará defendiendo también el que tiene la ciudadanía a “recibir información veraz, responsable y ecuánime”, al decir de la Constitución; disponer de ella le permitirá controlar directamente a los gobernantes, mediante la opinión pública no censurada, lo que resulta indispensable en un ambiente democrático.

Nuestros lectores y auspiciantes pueden tener la certeza de que no habrá de amilanarnos la prepotencia de quienes deberían rendir cuentas ante la Justicia por sus atropellos al bien común. Con la “fe en la patria” de siempre, seguiremos haciendo propuestas que creamos favorables al bienestar de los habitantes de este país, fundadas en la iniciativa privada, en la inversión racional del dinero público y en la firme defensa de los derechos paraguayos en materia hidroeléctrica, todo ello en el marco de un Estado de Derecho en el que rija el principio de igualdad ante la ley y en el acceso a la salud y a la educación públicas de buena calidad.

Gracias a todos, por la grata compañía diaria: esperamos seguir opinando e informando sin cortapisas, durante muchos años más, recordando siempre a quienes a lo largo de estas décadas han puesto su talento y su esfuerzo al servicio de estas páginas, inspiradas, en suma, por el amor a la patria.