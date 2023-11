Acueducto, otra muestra de que las grandes “tragadas” quedan impunes

El rotundo fracaso del acueducto chaqueño, que entre 2012 y 2022 insumió la friolera de 130 millones de dólares, casi triplicando el costo previsto, ha obligado al MOPC a reparar caminos vecinales para que camiones cisterna puedan llevar agua a comunidades afectadas por una persistente sequía. Se dirá que no hay mal que por bien no venga, pero aquí el bien está muy lejos de compensar el enorme daño causado al erario y a los pobladores de la zona, debido a la ineptitud, negligencia o corrupción de ministros y funcionarios de la cartera referida. Aún se ignora cuándo volverá a fluir el agua y cuánto costarán las reparaciones, pero no así que los costos del acueducto seguirán aumentando. Entretanto, los responsables del fiasco permanecen impunes.