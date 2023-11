Santi Peña duerme y “lo duermen” en Itaipú

Es realmente ofensivo que en Brasil se siga diciendo que Paraguay es un convidado de piedra que “solo puso el agua” en Itaipú, pero más preocupante aún es que ello continúe siendo el pensamiento dominante del establishment brasileño, secundado por no pocos paraguayos, lo cual da una pauta de lo difícil que va a ser la revisión de los términos del Anexo C del Tratado y, sobre todo, la ratificación política de la restitución de los legítimos derechos de nuestro país. Esta es una variable que no se puede ignorar. Es un indicador más de que la negociación va a ser larga y la aprobación incierta, por lo que es preciso analizar otras opciones.