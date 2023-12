Lamentable defensa de los “nepobabies”

Los nombramientos y las contrataciones de parientes cercanos –en su mayoría jóvenes, ya bautizados como “nepobabies”– de ciertos legisladores para “trabajar” en el Congreso, en clara violación de la ley y de la moral, causaron un escándalo que indujo al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, cartista), a anunciar que dicho órgano realizará un “concurso de méritos y aptitudes” para contratar a cincuenta jóvenes. El mismo no hizo otra cosa que embarrar más la cancha. El “honorable” diputado debería saber que la Ley de la Función Pública solo admite la contratación de personas físicas para atender las siguientes “necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”: combatir epidemias, realizar censos, encuestas o actos electorales, atender situaciones de emergencia pública y ejecutar servicios técnicos especializados. Estaría muy bien que el titular de la Cámara Baja informe si se han dado tales necesidades que justifiquen más contrataciones, y en particular, qué servicios técnicos especializados requiere el Congreso, para lo cual, le recordamos, que el contratado debe superar un concurso de oposición. Por lo demás, el contrato no puede durar más de doce meses, salvo que subsistan las causas de su celebración, y la remuneración debe ser específica, por un monto global. Pero, habitualmente, los contratados son eternos.