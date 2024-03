Emiliano Rolón tiene poco que exhibir en su primer año de gestión

El primer aniversario de la llegada de Emiliano Rolón a la jefatura del Ministerio Público se cumplió sin demasiados logros que exponer. El fiscal general, en una línea que no debería seguir, parece emular a su predecesora Sandra Quiñónez queriendo hacer pasar como “logros” las mejoras del aparato burocrático de la Fiscalía, actitud de por sí ya completamente sospechosa de intención de inacción. El aparato burocrático de la Fiscalía no es, nunca fue y nunca será, un fin en sí mismo. Ese aparato lo paga el pueblo como uno de los pilares de la justicia y de la seguridad y lo cierto es que no está mostrando demasiado en favor de la primera ni de la segunda.