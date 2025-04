“Cartelización” de los negocios con el Estado

El presidente Santiago Peña dice ser víctima de una “colosal campaña de manipulación” por informaciones divulgadas por este medio periodístico, pero no desmiente las publicaciones –al contrario, las confirma–, no aclara en qué consiste tal manipulación y, para buscar contraatacar, recurre él mismo a afirmaciones falsas que luego los propios organismos gubernamentales se ven obligados a rectificar. Peña no puede tapar el sol con un dedo. No es que lo diga la prensa, que apenas es una caja de resonancia. Es vox populi en toda la comunidad empresarial privada del país que, desde que asumió este Gobierno, ciertos grupos vinculados al poder, e incluso al mandatario en persona, están acaparando como pocas veces los negocios con el Estado.