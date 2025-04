Falta de planificación y control en millonario almuerzo escolar

Un severo informe presentado al Congreso por la Contraloría General de la República (CGR), tras haber inspeccionado en los últimos cinco meses 300 centros educativos de la capital y del interior del país, dio cuenta de múltiples irregularidades en la ejecución del programa gubernamental Hambre Cero, lanzado con bombos y platillos el año anterior; hasta 2027, las empresas contratistas cobrarán mil millones de dólares provenientes del Tesoro Público y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, pero por de pronto los frutos de la inversión serían lamentables. Entre otros serios defectos, los fiscalizadores detectaron a menudo que el almuerzo no llegaba a todos los alumnos y que carecía de los ingredientes previstos para una buena alimentación, como en el caso de la escuela de una comunidad indígena del municipio chaqueño de Mariscal Estigarribia que, además no tiene agua potable, energía eléctrica ni personal de cocina y de limpieza: solo dispone de una letrina, pero no así de un comedor, de modo que los pequeños comensales consumían en el aula porciones de poroto hervido sin el uso de cocinas y otros equipos básicos. El contrato respectivo fue adjudicado por 118.878.000.000 de guaraníes a la firma Granos y Aceites Sociedad Anónima, Comercial y Agropecuaria, que ya recibió una sanción pecuniaria debido a incumplimientos varios; la CGR sugiere que los casos graves conduzcan a la rescisión contractual.