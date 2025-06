Son evidentes las deficiencias en varias áreas del Gobierno

En la última sesión del Consejo de Ministros, el presidente Santiago Peña volvió a llamar la atención de sus miembros al decirles que deberían dar “un paso al costado para ceder la posta” si creen que ya no pueden ejercer sus respectivos cargos como corresponde. Siendo improbable que algún miembro del auditorio se haya dado por aludido, el presidente de la República debería ejercer su facultad de destituir lisa y llanamente a quien no se esté desempeñando a la altura de sus expectativas. Son varias las áreas gubernativas de capital importancia en las que la gestión de sus responsable deja mucho que desear. Resulta claro que la gente no puede “estar mejor” dado el lamentable estado en que se hallan, por ejemplo, la salud y la educación públicas, la red vial y el transporte público y, no por último, la seguridad interior. La patria le daría las gracias si actuara por propia iniciativa y eligiera para los cargos a personas idóneas y honestas y no a políticos averiados.