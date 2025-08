Tiran la basura bajo la alfombra para esconderla de visitantes

Luego de los destrozos causados en cuanto a servicios e infraestructuras por la pésima gestión del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), la Municipalidad intervenida en buena hora se está abocando a la desesperada tarea de meter la basura debajo de la alfombra, en vísperas de la apertura de los Juegos Panamericanos Junior 2025, en los que desde el 9 hasta el 23 de agosto intervendrán más de cuatro mil atletas de 41 países, muchos de los cuales seguramente vendrán con acompañantes.

Se intenta a los apurones la tarea de disimular los destrozos causados por una administración calamitosa apoyada por la gran mayoría de los ediles, algunos de los cuales ya habrían abandonado el barco echado a pique por el prebendarismo y la corrupción, ya advertidas por el interventor Carlos Pereira. Una de sus últimas muestras ha sido el desvío de los 500.000 millones de guaraníes recaudados de bonos para, entre otras cosas, obras de desagüe pluvial inconclusas o no iniciadas, que los contribuyentes deberán devolver con intereses.

Adornar con flores la avenida Costanera Norte, por ejemplo, equivale al ridículo intento de tapar el sol de la corrupción con un dedo bastante sucio, en tanto que lo declarado por el presidente de los concejales, Luis Bello (ANR, cartista) –otrora fiel seguidor de Nenecho– implica la confesión lisa y llana de que la cuestión es dar una falsa imagen a los visitantes extranjeros, pues a estas alturas sería imposible engañar a los asuncenos. Según el citado edil, la “minga ambiental” no abarcará toda la ciudad, sino solo aquellos lugares “donde van a estar las comitivas, donde se van a desarrollar los juegos, que las calles que estén alrededor se puedan bachear, se puedan limpiar”. A confesión de parte, relevo de pruebas. Lo que se va a hacer es apenas un maquillaje, un engañabobos. Que los asuncenos de otros lugares se las vean como puedan.

De lo que se trata entonces es de mostrar durante dos semanas una falsa imagen de Asunción, en especial en la citada avenida porque será un “espacio muy visible para los turistas que vienen al país, que siempre pasan por aquí”, según el mismo edil que ha venido apoyando al impresentable Nenecho. Es presumible entonces que, una vez concluidos los Juegos y el flujo de turistas, el decorado de ocasión se levante o se abandone. He aquí el respeto que la desastrosa administración comunal siente por los asuncenos e incluso por los habituales visitantes extranjeros, que por lo general tienen que circular por calles y aceras rotas, eludiendo basuras, para ir a descansar en plazas ocupadas o abandonadas. Mientras tanto, por los pasillos del Palacio Municipal continuará deambulando abundante personal que nada útil hace en pro de los asuncenos, sino más bien todo lo contrario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La cachafaz administración del intendente, avalada por sus cómplices en la Junta Municipal, no puede esquivar su responsabilidad en lo que atañe al caótico estado de la capital. En represalia por la reciente deserción de varios ediles que venían apoyando sus evidentes desmanejos, Nenecho culpa ahora a la Junta Municipal de la insuficiencia de fondos para construir diez cuencas pluviales. Por lo visto, quiere hacer creer que no se valió ilícitamente de los ingresos obtenidos con la emisión de bonos para el financiamiento de gastos corrientes, como ya lo han constatado la Contraloría General de la República y el actual interventor, a los que bien podría sumarse el Ministerio Público. Los atletas de los Juegos Panamericanos Junior 2025 no estarán al tanto de estas corruptelas, pero no les costará mucho mirar más allá de las flores que ahora ornamentan la avenida Costanera Norte, así como del bacheo y la limpieza de los sitios donde se realizarán las competencias, que durarán solo hasta que ellas culminen, para luego volver a lo de siempre.

Este es el intendente al que el líder de Honor Colorado y titular de la ANR, Horacio Cartes, apoyó públicamente a través de su allegado, el senador Antonio Barrios, para lo cual este llamó a una radioemisora que estaba entrevistando y cuestionando al “lord mayor” asunceno. Si las personas averiadas son apoyadas desde las altas esferas políticas, y tenemos autoridades judiciales adormecidas –por no decir temerosa– ante el poder, poca esperanza cabe de que la corrupción va a ser combatida en nuestro país.