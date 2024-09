Exigua condena a un cura pederasta

El ex cura párroco de Edelira, presbítero Félix Miranda, fue condenado ayer a dos años de prisión por abuso sexual de un niño de 13 años de edad. Sin embargo, no irá a prisión, sino que deberá donar G. 5 millones al hospital Regional de Encarnación y no podrá salir de nuestro país.