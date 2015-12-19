Decana de Veterinaria promete transparencia

Ambas habían sido elegidas el miércoles como miembros del consejo de la mencionada unidad académica y 24 horas después fueron elegidas para estar al frente de la facultad hasta agosto del año que viene.

La actual decana se desempeñó como encargada de despacho desde mediados de octubre hasta el tiempo de las elecciones, tras la renuncia de las anteriores autoridades de la sede central de la facultad.

Cabrera manifestó su compromiso con la institución, los estudiantes y con toda la comunidad académica que conforma la casa de estudios a su cargo. Anunció que se abocará, junto con la vicedecana y el consejo directivo, a la búsqueda de la transparencia administrativa y la calidad académica.

“Se recuperó la institucionalidad de la facultad. Tenemos varios proyectos que queremos impulsar con el renovado consejo directivo”, dijo la nueva decana, quien reemplazó a Juan Gualberto Caballero, actualmente imputado por la fiscalía por irregularidades administrativas.

Anunció que como primera medida deberán buscar nuevas fuentes de ingresos para paliar el recorte que sufrirá el presupuesto de Veterinaria en 2016.

En igual sentido, la vicedecana Elizabeth Núñez enfatizó que el principal objetivo será la transparencia, así como a garantizar una formación de excelencia a los profesionales. “Trabajar con los estudiantes, los no docentes y apoyar sobre todo la docencia, la investigación y la extensión enfocada principalmente en la apertura a la comunidad”, dijo la autoridad académica.