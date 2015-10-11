Estudiantes exigen salida de tres docentes de Medicina

Poco después de las 17:00, estudiantes, miembros de gremios de enfermeras y médicos residentes del Hospital de Clínicas, todos provistos de carteles en los que repudiaban los abusos y cobros indebidos de salarios en la Facultad de Medicina se reunieron en la Costanera de Asunción, donde participaron de un improvisado mitin.

Luego marcharon bajo una pertinaz llovizna por la avenida Colón, siguieron por la calle Río de la Plata directo hasta la explanada del emblemático edificio del hospital de Clínicas, en el barrio Sajonia de la capital, que actualmente se encuentra parcialmente abandonado.

Los manifestantes denunciaron a gritos todos los hechos de corrupción en la casa de estudios, como el uso indebido de los rubros, la falta de insumos, persecuciones al personal de blanco por cuestiones políticas o simplemente por “no formar parte de la rosca corrupta” que opera en la institución, señalaron.

Los alumnos montaron un pequeño altar con velas en la entrada principal del antiguo edificio de Clínicas, que por años fue el único refugio de los enfermos de escasos recursos de todo el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el sitio, los jóvenes exigieron que los profesores Gustavo Rodríguez Andersen y los hermanos Emiliano y Jaime Ibarrola sean apartados del cargo.

El primero de ellos –dicen– es “un conocido acosador de estudiantes”. Además, Rodríguez fue acusado por maltratos y proferir groserías en clases, señalaron los alumnos. Mientras que los Ibarrola están acusados de haber convertido por años la Facultad en una seccional colorada, donde consiguen jugosos salarios para la mayoría de sus allegados, incluyendo esposas de hermanos. De acuerdo a la planilla de cobros, los Ibarrola se embolsan la suma de G. 92.074.112 por mes en concepto de salario.