Galardón UniNorte a periodistas y título honorífico a editora de libros

Estudiantes de las carreras de Periodismo, Publicidad y Humanidades se encargaron de votar y seleccionar a quienes consideran los más destacados en los rubros de periodismo y relaciones institucionales.

La ceremonia de reconocimiento y entrega del premio “Albert Camus” fue presidida por el rector de UniNorte, Juan Manuel Marcos, y el decano a.i. de la facultad de Educación de Ciencias Humanas y director de la carrera de Periodismo de UniNorte, Nery Peña.

Menchi Barriocanal (de televisión), Carlos Peralta (radio) y Fabián Bozzolo (relaciones institucionales de un canal) acudieron al acto.

En prensa escrita fue seleccionado Gustavo Laterza, quien no acudió por encontrarse fuera del país.

Peralta hizo un llamado para que los comunicadores se comprometan más con la educación. Menchi se refirió a la obra y el significado moral de Camus. Bozzolo agradeció las oportunidades que le ha brindado nuestro país.

Profesorado de Honor

Durante el acto, fue investida con el título de Profesorado de Honor en Humanidades la editora Vidalia Sánchez.

“Valió la pena jugarse por la cultura; valió la pena hacer del libro un instrumento sublime y cercano a la ciudadanía; y siento aún más que valió la pena cuando la que me otorga esta distinción es una casa de estudios donde la cultura es un componente fundamental”, resaltó la editora.

Participaron de la ceremonia diplomáticos, empresarios, referentes de la cultura nacional, estudiantes universitarios, docentes e invitados especiales.

Amenizaron el acto la soprano Sara Benítez y el tenor Héctor Candia.