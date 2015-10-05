Alumnos de Medicina inician paro por tiempo indefinido

SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) no levantarán el paro hasta que se concreten las renuncias de las personas que ostentan cargos de director y otros de confianza en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, excepto en las direcciones de Leyes y Reglamentos, y de la Administración y Finanzas, con el propósito de mantener cierto orden en cuanto a la administración.

“Dejamos constancia de que no nos hacemos responsables de cualquier manejo inapropiado durante su administración y que estamos velando por el buen desempeño de sus funciones”, resaltan en una nota dirigida al nuevo administrador de la FCM, Dr. Roberto Corbeta, que está firmada por mandato de asamblea por los estudiantes Adriana Santander, presidenta; y Laila Adorno del Centro de Estudiantes, ya que no hay suficiente confianza en Corbeta, porque fue cercano colaborador de Peris Manchini, exdecano de Medicina.

Los estudiantes seguirán con la medida también mientras no renuncie el profesor doctor Gustavo Rodríguez Andersen, de la Dirección de Investigaciones, por maltratar a los estudiantes. Asimismo, piden la renuncia de los doctores Emiliano y Jaime Ibarrola Zárate, que son hermanos.

El Dr. Emiliano Ibarrola Zárate figura en la planilla de la Universidad Nacional como auxiliar de enseñanza e instructor médico con un salario de G. 32.152.253; en tanto su hermano Jaime figura como jefe del Departamento Médico, con un rubro de G. 27.408.493, mensuales. Asimismo, el Dr. Juan Gustavo Rodríguez Andersen figura en la nómina como jefe de cátedra con un salario de G. 37.951.993.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy