Policía confirma secuestro por parte del EPP y se moviliza en Caaguazú

La Policía Nacional confirmó que el secuestro de un joven de 32 años, que tuvo lugar en Caaguazú, fue perpetrado por el autodenominado EPP.

El secuestro de Almir de Brum ocurrió el viernes, a las 16:40, en Yeruti 2° Línea, departamento de Caaguazú, en el límite con la jurisdicción de la Subcomisaría 19 Agua’e en Canindeyú.

El paraguayo de 32 años, fue reportado como desaparecido por su padre,Balmir de Brum, tras no responder llamadas telefónicas.

De acuerdo al informe policial, el padre, al llegar al llegar al lugar, encontró la máquina cosechadora encendida y un panfleto del EPP, según el informe policial de la Dirección de Policía de Canindeyú.

Lo que dicen la carta y los panfletos

En los panfletos mencionan que el despojo de las viviendas de campesinos constituye una “deuda de sangre con el pueblo” cuyo cobro “no tiene plazo”.

La carta que acompaña el panfleto indica que la víctima fue secuestrada por el autodenominado EPP y advierte al productor que debe cumplir con las instrucciones que el grupo criminal dará en las próximas horas si desea recuperar a su hijo con vida.

El hecho fue comunicado a la Dirección de Prevención de Caaguazú y los equipos policiales de ambos departamentos se dirigen a la zona para recabar más datos.