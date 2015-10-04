Estudiantes festejan la renuncia de todos los directivos de Odontología

“Nuestra postura era la renuncia de todos los titulares, estamos muy conformes y ahora queremos que se transforme nuestra facultad”, manifestó ayer Rossana Zelaya, una de las estudiantes.

De hecho, tanto los alumnos como los profesores afirmaron que de esta manera ya podrían iniciarse las clases el lunes. Tras las renuncias, asumieron como titulares del mencionado estamento los profesores Raúl Vera y Humberto Corbeta, quienes eran miembros suplentes. No obstante, aún no tienen claro qué se debe hacer en caso de renuncia masiva de los demás miembros, ya que es algo que no se contempla en el estatuto.

“Nosotros estamos viendo la figura legal más apropiada para darle a este nuevo consejo directivo. Estamos esperando la llegada de nuestro asesor jurídico porque esta figura de renuncia masiva no está contemplada”, explicó Corbeta. La intención es aclarar las dudas en el ámbito jurídico, y con el nuevo consejo conformado empezar las clases el lunes. El primer logro de los estudiantes fue la renuncia del decano Rubén Di Tore, cuestionado por su gestión. Uno de los hechos más resaltantes fue la denuncia de la existencia de una filial “fantasma” en Santaní.