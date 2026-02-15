Hallan restos de la remera de Tobías en desagüe y se reaviva la esperanza de encontrar el cuerpo

Familiares y pobladores continuaron con la búsqueda —pasadas las 20:30— por cuenta propia dentro de los ductos pluviales y dieron con restos de la ropa de Tobías Ariel. El padre, Reinaldo Suárez, expresó entre lágrimas su deseo de hallarlo para darle cristiana sepultura.

Vecinos del barrio Tayasuapé de San Lorenzo encontraron esta tarde nuevos restos de la ropa que usó el menor la última vez que fue visto. Lo que hallaron son restos de la remera de color celeste que pertenecía al niño que fue arrastrado por el raudal y subsumido por un túnel de desagüe pluvial en la calle 1º de Mayo. El hallazgo reavivó la esperanza de la familia de poder localizar el cuerpo.

El descubrimiento se produjo minutos después de que el padre del menor, Reinaldo Suárez, agradeciera públicamente a todos los presentes por el acompañamiento y anunciara que se retiraría del lugar para reanudar la búsqueda mañana.

Fue en ese contexto que algunos pobladores que seguían dentro de los túneles de desagüe pluvial avisaron que encontraron dos fragmentos de la remera del niño, que se encontraban atrapados entre los residuos acumulados en el conducto.

Lo que dijo el papa de Tobías

“Es la ropa de mi hijo, yo sé que él está acá. Es una pretina de subremera y pedazos de su remera. El es mi compañero de lucha, quiero encontrarle para darle una cristiana sepultura. Ustedes están acá conmigo y valoro mucho eso”, expresó entre lágrimas Reinaldo Suárez, visiblemente conmovido.

En otro momento, lamentó que, pese a la gran cantidad de personas que participaron del operativo durante el día, no se haya podido localizar a su hijo. “Había un sinfín de personas buscando y no lo encontraron. Apenas se retiraron, los vecinos entraron a los ductos y hallaron un pedazo de su remera”, cuestionó.

El pequeño Tobías fue arrastrado por el raudal en medio de las intensas lluvias registradas en la zona y desapareció tras ser subsumido por el túnel del sistema de desagüe pluvial.

Los trabajos que siguen en ejecución corresponden a una obra ejecutada por la empresa Constructora Pereira Thalmann SRL. De acuerdo con datos oficiales, el proyecto tendría un costo de G. 8.000 millones; sin embargo, no figuran registros en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sobre el monto de la obra.

Mientras tanto, la familia y los vecinos anunciaron que seguirán con la búsqueda el día de mañana, aferrados a la esperanza de poder encontrar al niño y darle el último adiós.