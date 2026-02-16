Supuesto fratricidio: hombre muere apuñalado en Fernando de la Mora

Un hecho de homicidio se registró en horas de la madrugada de este lunes en el barrio Ita Ka’aguy de la ciudad de Fernando de la Mora, que tuvo como víctima a un hombre que recibió una herida fatal causada por un arma blanca.

Personal policial de la Comisaría 15 Central fue alertado del incidente y halló en la vía pública, sin signos de vida, a un hombre identificado como Guillermo Fabián González. Bomberos que acudieron al sitio intentaron reanimarlo, pero no tuvieron éxito.

El fallecido presentaba una herida de arma blanca en el lado izquierdo del pecho, comentó a ABC Color el comisario Herme González, jefe de la Comisaría 15.

Detuvieron a hermano del fallecido

Los uniformados detuvieron como supuesto autor del hecho a un hermano del fallecido, identificado como Juan Aguirre González, quien fue retenido por vecinos en el lugar y se entregó a los policías intervinientes.

El comisario González indicó que los hermanos tenían antecedentes de amenazas mutuas.