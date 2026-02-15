IPS en crisis: las excusas del presidente Jorge Brítez

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, defendió el presunto sobrecosto del 90% en la provisión de sábanas pediátricas, atribuyéndolo exclusivamente a “cuestiones logísticas”. En cuanto a la muerte de Braulio Vázquez, el paciente que no pudo acceder a un cateterismo por fallas en el angiógrafo, se limitó a señalar que “se está investigando” y reconoció que la institución “llegó un poco tarde”.

Ante los cuestionamientos por el presunto sobreprecio en la licitación de sábanas Tipo 2, las pediátricas, Brítez insistió en que la diferencia de costos responde exclusivamente a la logística y a la baja demanda.

Según explicó, el servicio contratado no se limita a lavandería, sino que incluye un sistema integral con barrera sanitaria, retiro externo de ropa hospitalaria considerada como residuo patológico, procesamiento especializado y redistribución en siete hospitales del interior y del área central.

El titular del IPS sostuvo que el proceso licitatorio pasó “todos los filtros” y que no recibió objeciones formales. Sin embargo, ante la consulta de por qué no se optimiza el transporte incluyendo sábanas de distintos tamaños en un mismo envío —lo que reduciría costos unitarios— evitó dar una respuesta técnica concreta y señaló que esa explicación corresponde a la Gerencia de Logística.

“Yo no sé quién ganó qué”, afirmó, al desmarcarse de los detalles operativos del proceso.

Mientras tanto, la diferencia del 90% sigue generando dudas sobre la eficiencia del cálculo y la planificación del servicio.

Caso Braulio

Respecto a la muerte de Braulio Vázquez, quien requería un cateterismo urgente que no se realizó por fallas técnicas en el angiógrafo del Hospital Central, Brítez se limitó a indicar que el equipo “estaba funcionando” y que el desperfecto fue momentáneo.

Según su versión, el aparato se detuvo por aproximadamente dos horas. Posteriormente, fue reactivado, pero el procedimiento ya no pudo realizarse porque el paciente había ingerido alimentos y debía guardar seis horas de ayuno. Finalmente, el estudio se reprogramó para el día siguiente.

El presidente del IPS reconoció que la institución “llegó un poco tarde” en la implementación de un nuevo modelo de gestión para el área de hemodinamia, que —según dijo— estaba siendo planificado desde octubre del año pasado.

También admitió que se investiga si se incumplió el cronograma de mantenimiento previsto para diciembre y que se ordenó una auditoría interna, además de esperar el informe de la Superintendencia de Salud. Dos funcionarios ya fueron apartados, aunque aún no se determinaron responsabilidades concretas.

Mientras tanto, la familia del paciente espera respuestas más contundentes que explicaciones técnicas.

Falta de medicamentos

En cuanto al desabastecimiento de medicamentos, Brítez atribuyó la situación a la lentitud de los procesos licitatorios, que —según afirmó— suelen retrasarse por protestas y disputas entre oferentes.

Reconoció que actualmente alrededor del 10% de los medicamentos del vademécum se encuentran en proceso de compra. Prometió que en cuatro a seis semanas se regularizará la provisión de los fármacos más sensibles para el bolsillo de los asegurados.

No obstante, admitió que “nunca” en 40 años se logró contar con el 100% de disponibilidad.

El IPS cuenta con un vademécum de 534 ítems y, según Brítez, se están incorporando medicamentos de alto costo para tratar infecciones por gérmenes multirresistentes. Sin embargo, los asegurados siguen denunciando compras de urgencia en farmacias privadas ante la falta de stock.

Deudas heredadas y justificaciones recurrentes

Brítez también recordó que al asumir encontró una deuda cercana a US$ 900 millones, de los cuales US$ 680 millones correspondían al área de salud. Señaló que durante el primer año debieron operar mediante adendas y ampliaciones de contratos ante la falta de recursos para nuevos llamados.

Aunque asegura que la situación financiera hoy está más ordenada, los cuestionamientos persisten: sobrecostos en insumos básicos, equipos que fallan en momentos críticos y medicamentos que no llegan a tiempo.

En medio de auditorías y promesas de reformas, el IPS enfrenta un escenario donde las explicaciones oficiales no logran disipar la percepción de improvisación y falta de previsión en una institución cuya razón de ser es, precisamente, la previsión.