Papelón de titular de DNCP al justificar precio inflado en adquisición del IPS

Un verdadero papelón podría considerarse la defensa del titular de la DNCP, Agustín Encina, a la licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) para el servicio de lavado con provisión de sábanas por un monto de G. 160.000 millones (US$ 23 millones). Fue el viernes último a través de ABC TV en el programa de Mesa con Enrique Vargas Peña.

El funcionario que debe controlar las compras públicas evidenció un complemento desconocimiento de documentos publicados en la misma página web de su institución. Esta documentación es la que muestra cómo el proceso licitatorio está plagado de anomalías desde su proyección hasta adjudicación.

Encina, en su marcado intento de defender la compra con costos inflados, pasó por alto el dictamen sobre el precio referencial preparado con empresas vinculadas al grupo Pettengill, contratos y los pliegos de bases y condiciones (PBC) del Ministerio de Salud y la previsional.