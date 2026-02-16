Política
16 de febrero de 2026 - 01:00

Papelón de titular de DNCP al justificar precio inflado en adquisición del IPS

La bochornosa explicación
La bochornosa explicaciónArchivo, ABC Color

Agustín Encina, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), ensayó una bochornosa argumentación en torno a la licitación del IPS para el servicio de lavado y compra de sábanas, por un monto máximo de G. 160.000 millones (unos US$ 23 millones). El funcionario público además quedó en ridículo al desacreditar documentos en los que se demuestra cómo la previsional infló hasta 90% los precios para un mismo producto comprado meses antes por el MSP. Evidenció que el ente regulador de compras públicas pasó a convertirse en un simple “pasapapeles”.

Por ABC Color

Un verdadero papelón podría considerarse la defensa del titular de la DNCP, Agustín Encina, a la licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) para el servicio de lavado con provisión de sábanas por un monto de G. 160.000 millones (US$ 23 millones). Fue el viernes último a través de ABC TV en el programa de Mesa con Enrique Vargas Peña.

El funcionario que debe controlar las compras públicas evidenció un complemento desconocimiento de documentos publicados en la misma página web de su institución. Esta documentación es la que muestra cómo el proceso licitatorio está plagado de anomalías desde su proyección hasta adjudicación.

Encina, en su marcado intento de defender la compra con costos inflados, pasó por alto el dictamen sobre el precio referencial preparado con empresas vinculadas al grupo Pettengill, contratos y los pliegos de bases y condiciones (PBC) del Ministerio de Salud y la previsional.