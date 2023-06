Encadenados y con huelga de hambre, piden justicia para presos de Viñas Cue

Familiares de militares presos en Viñas Cue se manifestaron ayer frente en la sede del Tribunal de Justicia Militar, en el microcentro de Asunción, en reclamo de la libertad porque consideran que los detenidos están injustamente procesados, ya que las leyes militares no están vigentes. Afirman que dichas disposiciones nunca se publicaron en la Gaceta Oficial de la Presidencia.

Allegados de los presos señalaron que el 90% de los detenidos en Viñas Cue habían denunciado hechos de corrupción en unidades militares. Pidieron reunirse con el titular del organismo judicial militar, Gral. de Div. Pastor Agüero Alder. Sin embargo, fueron recibidos por el fiscal del tribunal, mayor Sebastián Scavone.

El fiscal quiso recibir por separado a los abogados de los distintos presos, pero la respuesta de los abogados y familiares fue negativa y pidieron reunión conjunta.

A partir de ese momento las nueve personas que lograron entrar al recinto “tomaron” el lugar, se encadenaron y anunciaron que permanecerán en el tribunal hasta tanto tengan respuesta favorable a sus reclamos.

Paralelamente, otro grupo de familiares siguió frente al local manifestándose con pasacalles, bombos y platillos. En tanto que en la cárcel de Viñas Cue seis presos iniciaron ayer huelga de hambre, porque consideran injusto el proceso judicial. Además reclaman un trato igualitario.

Los huelguistas

Los huelguistas son Mario Bento Cristaldo, Víctor Hugo Fretes Maldonado, Francisco Alvarenga Ibarrola, Luis Fernando Torres Caballero, Francisco Aguirre y Carlos Miguel Cardozo. La abogada de algunos militares Laura Vera Francou comentó que son 43 personas las detenidas en la cárcel militar y algunas están condenadas. Dijo que la mayoría de ellas había denunciado hechos de corrupción en unidades militares, pero al final resultaron detenidas, procesadas y condenadas. En tanto que los acusados de hechos ilícitos, si bien están siendo procesados, se encuentran en libertad.

Comentaron que el fiscal Scavone anunció que recurrirá a la Fiscalía, para desalojar a las nueve personas que tomaron el Tribunal de Justicia Militar.

Dicen sentirse humillados

“Exigimos la libertad de militares que injustamente fueron detenidos. Nosotros, como familia, nos sentimos humillados porque no hay ley dentro de la Corte Militar”, dijo uno de los manifestantes. Refirió a leyes militares que según dicen no fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Presidencia, por lo que legalmente no están en vigencia. Este punto había sido reclamado por la Cámara de Senadores en dos ocasiones. Sin embargo, desde el estamento castrense y del Poder Ejecutivo respondieron que ya fueron publicadas y que no lo harán de nuevo.