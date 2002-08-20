20 de agosto de 2002 a la - 09:08
Ex contador de Intendencia del Ejército reconoce desvío y robo
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Néstor Gavilán fue por 30 años contador de la Intendencia del Ejército. Reconoce que desde hacía tiempo buena parte del dinero habilitado se desviaba a una cuenta personal suya en el desaparecido Bancoplus. Desde esa cuenta se hacían pagos a proveedores y la repartija entre los “amigos”. El Gral Pablino González, al igual que a otra gente, le dejó un clavo en su cuenta corriente de unos G. 300 millones.