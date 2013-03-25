Política
24 de marzo de 2013 a la - 22:03

Libro de Benegas sobre Curuguaty

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“La Masacre de Curuguaty” es el título del libro que hoy lanzará el periodista y escritor Julio Benegas Vidallet. Será en la plaza Italia, a las 19:30. La presentación estará a cargo de la filósofa y poeta Montserrat Álvarez y del periodista Paulo López.

La obra es el resultado de un trabajo de investigación de campo de cuatro meses más dos meses de escritura y edición, explicó el autor. Refiere al luctuoso suceso ocurrido en tierras de Marina Cue, distrito de Curuguaty, el 15 de junio pasado, donde perdieron la vida 17 personas y que modificó el mapa político del país.

La presentación estará a cargo de la filósofa y poetisa Montserrat Álvarez y del periodista Paulo López. También varias personas leerán breves pasajes del texto. El diseño de tapa y la diagramación estuvieron a cargo de Juan Heilborn y la impresión a cargo de Editorial Arandurã.